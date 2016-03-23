Щелкунова Лидия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелкунова Лидия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1956

Дата смерти

23.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956

Отец: не указан

Мать: Смирнова Александра Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1981

Дочь: Коршунова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1986

Дочь: Коновалова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1989

Сын: Щелкунов Борис Александрович

Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич

Смерть
23.03.2016
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