Щелкунова Лидия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1956
Дата смерти23.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1981
Дочь: Коршунова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1986
Дочь: Коновалова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1989
Сын: Щелкунов Борис Александрович
Отец ребёнка: Щелкунов Александр Николаевич
Смерть
23.03.2016