Прищепова Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения28.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1968
Отец ребёнка: Зверев Иван Михайлович
Еловка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Иван Михайлович
с.Еловка