Прищепова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прищепова Нина Александровна

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Место рождения

Мугун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

28.06.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Мугун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.04.1968

Сын: Зверев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Михайлович

Еловка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Иван Михайлович

с.Еловка
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