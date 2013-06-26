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Самусенко Дарья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2013

Отец: Самусенко Сергей Аркадьевич

Мать: Шевченко Алеся Леонидовна

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