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Самусенко Дарья Сергеевна
Самусенко Дарья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2013
Пол
Женский
Отец
Самусенко Сергей Аркадьевич
Мать
Шевченко Алеся Леонидовна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2013
Отец:
Самусенко Сергей Аркадьевич
Мать:
Шевченко Алеся Леонидовна
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