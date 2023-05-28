Котова (Красильникова) Татьяна Ивановна
Место рожденияКурская область, Тимской район, село Погожее
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Котов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Котов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Виктор