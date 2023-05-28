Котова (Красильникова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Красильникова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Курская область, Тимской район, село Погожее

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Фёдорович

Мать: Красильникова Анна Ивановна

Курская область, Тимской район, село Погожее
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Котов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Котов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Виктор

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