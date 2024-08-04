Бочкарева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Канабеевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарев Кузьма Федорович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бочкарев Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Бочкарев Кузьма Федорович

Смерть
Неизвестно

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