Варлаков Максим Лукич
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.08.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1828 ст.
Метрическая книга Челябинского духовного правления Челябинского уезда Воскресенской слободы Воскресенской церкви за 1928 год // ОГАОО Фонд №173, опись №11, дело №1005, Л. 68. Ревизская сказка 15 июля ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варлакова Анисья
Крещение
06.08.1828 ст.
Восприемники Иван Фадюшин, Лукина сестра Агафья. Метрическая книга Челябинского духовного правления Челябинского уезда Воскресенской слободы Воскресенской церкви за 1928 год // ОГАОО Фонд №173, опись ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 14.07.1850 ст.
Дочь: Варлакова Ольга Максимовна
Мать ребёнка: Варлакова Анисья
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.
Смерть
Неизвестно