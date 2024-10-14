Варлаков Максим Лукич Около 05.08.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВарлаков Максим Лукич

Варлаков Максим Лукич

Место рождения

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 05.08.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.08.1828 ст.

Отец: Варлаков Лука Родионович

Мать: Варлакова Настасья Андреевна (Андрияновна)

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Метрическая книга Челябинского духовного правления Челябинского уезда Воскресенской слободы Воскресенской церкви за 1928 год // ОГАОО Фонд №173, опись №11, дело №1005, Л. 68. Ревизская сказка 15 июля ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Анисья

Крещение
06.08.1828 ст.
Восприемники Иван Фадюшин, Лукина сестра Агафья. Метрическая книга Челябинского духовного правления Челябинского уезда Воскресенской слободы Воскресенской церкви за 1928 год // ОГАОО Фонд №173, опись ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 14.07.1850 ст.

Дочь: Варлакова Ольга Максимовна

Мать ребёнка: Варлакова Анисья

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Ревизская сказка 15 июля 1850 г.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.