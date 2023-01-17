Савельев Ефим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Ефим Матвеевич

Савельев Ефим Матвеевич

avatar

Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Савельев Матвей Фирсович

Мать: Савельева Васса

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Савельев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Савельева Татьяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Савельев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Савельева Татьяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Савельев Игнатий Ефимович

Мать ребёнка: Савельева Татьяна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1833
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close