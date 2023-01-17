Савельев Ефим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Савельев Матвей Фирсович
Мать: Савельева Васса
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Савельева Татьяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Савельев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Савельева Татьяна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Савельев Игнатий Ефимович
Мать ребёнка: Савельева Татьяна
Смерть
1833