(Ракуть) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ракуть) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1912

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: Ракуть Иосиф

Мать: Ракуть Розалия

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