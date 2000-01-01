Ильиных Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиных Степан

Ильиных Степан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ильиных Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Сын: Ильиных Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильиных Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close