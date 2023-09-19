Лебедева (Четвертная) Екатерина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1878
Дата смерти08.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1878
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Курина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Лебедев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Лебедева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
03.04.1915
Дочь: Чукина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1918
Сын: Лебедев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Лебедев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович
Смерть
08.05.1963