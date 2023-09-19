Лебедева (Четвертная) Екатерина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Четвертная) Екатерина Поликарповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1878

Дата смерти

08.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1878

Отец: Четвертной Поликарп Прокопьев

Мать: Четвертная Анна Васильева

Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Курина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Лебедев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Лебедева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Рождение ребёнка
03.04.1915

Дочь: Чукина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.09.1918

Сын: Лебедев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лебедев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Павлович

Смерть
08.05.1963
Кадый, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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