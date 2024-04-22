Будим Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудим Мария

Будим Мария

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Будим Авраам Авраамович

Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Аграфена Авраамовна

Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Домна Абрамовна

Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Будим Марошея (Макотея?) Малофей?

Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будим Авраам Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close