Будим Мария
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Аграфена Авраамовна
Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Домна Абрамовна
Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Будим Марошея (Макотея?) Малофей?
Отец ребёнка: Будим Авраам Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно