Гейнке (Райсих) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гейнке Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Гейнке Николай Константинович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Гейнке Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992