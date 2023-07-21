Гейнке (Райсих) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейнке (Райсих) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гейнке Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Гейнке Николай Константинович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гейнке Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Гейнке Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гейнке Николай Константинович

Смерть
1992
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