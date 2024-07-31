Кухтинова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Дмитрий
Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтинов Никита
Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий
Бракосочетание
05.02.1850
Муж: Кухтинов Феодосий
Рождение ребёнка
24.09.1868
Дочь: Кузнецова (Кухтинова) Фекла
Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий
Рождение ребёнка
16.09.1870
Дочь: (Кухтинова) Вера
Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: (Кухтинова) Евдокия
Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий
Смерть
Неизвестно