Кухтинова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухтинова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Дмитрий

Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтинов Никита

Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий

Бракосочетание
05.02.1850

Муж: Кухтинов Феодосий

Рождение ребёнка
24.09.1868

Дочь: Кузнецова (Кухтинова) Фекла

Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий

Рождение ребёнка
16.09.1870

Дочь: (Кухтинова) Вера

Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий

Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: (Кухтинова) Евдокия

Отец ребёнка: Кухтинов Феодосий

Смерть
Неизвестно

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