Глазина (Крезина) Татьяна Власьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазина (Крезина) Татьяна Власьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1918

Дата смерти

25.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1918

Отец: Крезин Власс Филиппович

Мать: Крезина Анна Лазаревна

Рождение ребёнка
20.11.1949

Дочь: Глазина Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Глазин Борис

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты
Смерть
25.11.1986
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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