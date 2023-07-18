Глазина (Крезина) Татьяна Власьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1918
Дата смерти25.11.1986
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1918
Отец: Крезин Власс Филиппович
Мать: Крезина Анна Лазаревна
Рождение ребёнка
20.11.1949
Дочь: Глазина Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Глазин Борис
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты
Смерть
25.11.1986
Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область