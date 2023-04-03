Казаков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Казаков Алексей Семенович

Мать ребёнка: Анна?

Щедровка, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Анна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна?

Смерть
Неизвестно
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