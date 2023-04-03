Казаков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Казаков Алексей Семенович
Мать ребёнка: Анна?
Щедровка, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Анна?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна?
Смерть
Неизвестно