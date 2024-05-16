Храпов Феоктист Ефимович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Храпов Ефим Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Храпова (--) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1842
Сын: Храпов Евфимилий Феоктистович
Мать ребёнка: Храпова (--) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно