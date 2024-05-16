Храпов Феоктист Ефимович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храпов Феоктист Ефимович

Место рождения

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Храпов Ефим Алексеевич

Мать: не указана

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храпова (--) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Храпов Иван Феоктистович

Мать ребёнка: Храпова (--) Евдокия Ивановна

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1842

Сын: Храпов Евфимилий Феоктистович

Мать ребёнка: Храпова (--) Евдокия Ивановна

Милованово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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