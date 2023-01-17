Гарай (Гараев) Шамиль Мухаметгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарай (Гараев) Шамиль Мухаметгалиевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.12.1916

Дата смерти

22.03.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.03.1946
Гливице, Польша
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