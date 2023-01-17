Аксенова (Шепель) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.12.1898
Дата смерти20.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1898
Отец: Шепель Иван Васильевич
Мать: Шепель Марья Артемьева
Деревня Гришино близ Матасское
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Аксенов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Аксенов Василий Дмитриевич
Орлёнок, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Смена имени
Неизвестно
с.Гришино Петуховского района согласно справки о смерти на карте почему-то не найдено.
Смерть
20.06.1981
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
вдова, жила на иждивение дочери-учителя, возраст 82 г, проживала Петухово, ул. Литейная д.3, кв-2. Умерла от атеросклероз, хр. сердечная недостаточность, мерцательная аритмия.