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Аксенова (Шепель) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

30.12.1898

Дата смерти

20.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1898

Отец: Шепель Иван Васильевич

Мать: Шепель Марья Артемьева

Матасы, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Деревня Гришино близ Матасское
Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Аксенов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Аксенов Василий Дмитриевич

Орлёнок, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Смена имени
Неизвестно
с.Гришино Петуховского района согласно справки о смерти на карте почему-то не найдено.
Смерть
20.06.1981
Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
вдова, жила на иждивение дочери-учителя, возраст 82 г, проживала Петухово, ул. Литейная д.3, кв-2. Умерла от атеросклероз, хр. сердечная недостаточность, мерцательная аритмия.
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