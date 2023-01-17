Жукова Вера Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти07.03.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1850
Сын: Жуков Александр Семенович
Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.1855
Дочь: Жукова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Жукова Агния Семеновна
Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1893