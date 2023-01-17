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Жукова Вера Прокопьевна

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

07.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1850

Сын: Жуков Александр Семенович

Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1855

Дочь: Жукова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Жуков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Жуков Пармен Семенович

Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Жукова Агния Семеновна

Отец ребёнка: Жуков Семен Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Семен Михайлович

Смерть
07.03.1893
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