Шевнин Василий Осипович
Место рожденияЕремичи Тужинский р-н
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шевнин Осип Федотович
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Шевнина Анна Максимовна
Еремичи Тужинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевнина Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно