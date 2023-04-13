Шевнин Василий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевнин Василий Осипович

Шевнин Василий Осипович

avatar

Место рождения

Еремичи Тужинский р-н

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шевнин Осип Федотович

Мать: Шевнина Прасковья Семеновна

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шевнин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шевнина Анна Максимовна

Еремичи Тужинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close