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Тимофей Степанов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Между 1737 и 1740 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Степан Калинин

Мать: Евдокия Александрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостной крестьянин | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1804
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.51 оп. 8, д.52 Ревизские сказки 6 рев. 1811 | Ревизские сказки Спасской и др. волостей экономических кре... Показать все
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