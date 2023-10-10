Тимофей Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Степан Калинин
Мать: Евдокия Александрова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
1804
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