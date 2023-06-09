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??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

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Рождение
Неизвестно

Отец: ??

Мать: ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

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