Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна
Место рождения
Дата рождения04.01.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1869
Отец: Селезнев Гавриил Ильич
Бракосочетание
10.06.1894
Супруг(-а): Миней Васильевич Луцкий
Рождение ребёнка
11.06.1895
Сын: Луцкий Петр Минич
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Луцкий Яков Минич
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Слободчикова Прасковья Минична
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Евдокия Минична
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мелания Минична
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1906
Сын: Луцкий Георгий Минич
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: Татьяна Минична
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1912
Дочь: Мария Минична
Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич
Место жительства
Неизвестно