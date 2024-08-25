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Чернокова Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Черноков Тимофей Гаврилович

Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Черноков Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Чернокова Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1794

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