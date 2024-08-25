Чернокова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Черноков Тимофей Гаврилович
Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Черноков Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Чернокова Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Черноков Гавриил Анисимович
ГАВО Фонд № 388. Оп.1. Д. 8435 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурской четверти Важского уезда за 1762 год.)
Смерть
1794