Катаев Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти14.01.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Катаев Георгий Ульянович
Мать: Катаева Анна Григорьевна
Смерть
14.01.1860 ст.
9. 14 января умер, 16 января 1860 г. погребён деревни Шапочкиной кр. Егора Иванова Катаева сын Иван, 2 годов от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1860... Показать все
Похороны
16.01.1860 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край