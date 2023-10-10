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Катаев Иван Георгиевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

14.01.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Катаев Георгий Ульянович

Мать: Катаева Анна Григорьевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
14.01.1860 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
9. 14 января умер, 16 января 1860 г. погребён деревни Шапочкиной кр. Егора Иванова Катаева сын Иван, 2 годов от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1860... Показать все
Похороны
16.01.1860 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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