Геращенко Семен Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геращенко Семен Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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1903 г.р.
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Даниил

Мать: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
24.08.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Ефросиния Николаевна

Воронежская губерния, Острогожский уезд, хутор Попасный
Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Геращенко Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Геращенко Ефросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Ефросиния Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Ефросиния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геращенко Ефросиния Николаевна

Смерть
Неизвестно
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