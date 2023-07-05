Геращенко Семен Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геращенко Даниил
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.08.1897
Воронежская губерния, Острогожский уезд, хутор Попасный
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Геращенко Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Геращенко Ефросиния Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно