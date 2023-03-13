Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1892
Сын: Пичугин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пичугин Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Рогозина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно