Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1892

Сын: Пичугин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пичугин Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новинское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Рогозина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Место жительства
Неизвестно
Новинское, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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