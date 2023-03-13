Хитров Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитров Максим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1829

Отец: Хитров Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1847

Жена: Марина Дементьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от жениха: Павел Семёнович Хитров и Платон Григорьевич Мартынов, от невесты: Андрей Васильевич Азовцев и Тарасий Васильевич Хитров
Смерть
Неизвестно
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