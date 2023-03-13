Хитров Максим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1829
Отец: Хитров Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1847
Жена: Марина Дементьевна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от жениха: Павел Семёнович Хитров и Платон Григорьевич Мартынов, от невесты: Андрей Васильевич Азовцев и Тарасий Васильевич Хитров
Смерть
Неизвестно