Киселёв Константин Евграфович
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.07.1913
Дата смерти13.03.1981
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913
Отец: Киселёв Евграф Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1936
Сын: Киселёв Геннадий Константинович
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1939
Дочь: Паутова (Киселёва) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.1947
Сын: Киселёв Николай Константинович
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1951
Сын: Киселев Борис Константинович
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1954
Сын: Киселев Александр Константинович
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Кузнецова (Киселёва) Валентина
Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна
Смерть
13.03.1981