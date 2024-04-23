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Киселёв Константин Евграфович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.07.1913

Дата смерти

13.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913

Отец: Киселёв Евграф Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1936

Сын: Киселёв Геннадий Константинович

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1939

Дочь: Паутова (Киселёва) Лидия Константиновна

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.1947

Сын: Киселёв Николай Константинович

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1951

Сын: Киселев Борис Константинович

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1954

Сын: Киселев Александр Константинович

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Кузнецова (Киселёва) Валентина

Мать ребёнка: (Киселева) Мария Васильевна

Смерть
13.03.1981

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