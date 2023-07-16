Симонова (Дроздецкая) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Дроздецкая) Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дроздецкий Михаил Илларионович

Мать: Дроздецкая Анна Ивановна

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