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Шулыгин Иван Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1872

Отец: Шулыгин Савелий Васильевич

Мать: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шулыгина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шулыгин Михаил Иванович

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
?.08.1903

Дочь: (Шулыгина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Шулыгин Трофим Иванович

Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна

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