Шулыгин Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1872
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1872
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шулыгина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
?.08.1903
Дочь: (Шулыгина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: (Шулыгина) Анна Федоровна