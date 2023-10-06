Гекк Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1979
Отец: Гекк Дмитрий
Мать: Гекк Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
09.01.2007
Дочь: Гекк Арина Сергеевна
Мать ребёнка: Гекк Виктория Евгеньевна
Рождение ребёнка
13.10.?
Дочь: Гекк Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Гекк Виктория Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гекк Виктория Евгеньевна