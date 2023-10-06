Гекк Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гекк Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1979

Отец: Гекк Дмитрий

Мать: Гекк Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
09.01.2007

Дочь: Гекк Арина Сергеевна

Мать ребёнка: Гекк Виктория Евгеньевна

Рождение ребёнка
13.10.?

Дочь: Гекк Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Гекк Виктория Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гекк Виктория Евгеньевна

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