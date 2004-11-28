Спицын Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2004

Отец: Спицын Владимир Валерьевич

Мать: Спицына Екатерина Игоревна

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