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Гусев Иоанн Иосифович

Место рождения

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.12.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гусев Иосиф Кирикович

Мать: Гусева Александра Кононовна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Малышева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник Ломтевской волости, деревни Кипелово крестьянская девица Гусева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1907 ст.

Сын: Гусев Полиевкт Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.

Сын: Гусев Илларион Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Ломтевской волости деревни Кипелово крестьянский сын Гусев Антоний Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.

Дочь: Гусева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник Гусева Александра Ивановна - крестьянская дочь Ломтевской волости деревни Кипелово
Рождение ребёнка
02.03.1917 ст.

Сын: Гусев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник крестьянский сын деревни Кипелово Ломтевской волости Гусев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусев Николай Иванович

Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Матрона Андреевна

Смерть
26.12.1919 ст.
Кипелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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