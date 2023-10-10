Гусев Иоанн Иосифович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти26.12.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Гусев Иосиф Кирикович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Малышева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
26.08.1906 ст.
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Восприемник Ломтевской волости, деревни Кипелово крестьянская девица Гусева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Ломтевской волости деревни Кипелово крестьянский сын Гусев Антоний Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1913 ст.
Дочь: Гусева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Восприемник Гусева Александра Ивановна - крестьянская дочь Ломтевской волости деревни Кипелово
Рождение ребёнка
02.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Восприемник крестьянский сын деревни Кипелово Ломтевской волости Гусев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гусева Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Матрона Андреевна
Смерть
26.12.1919 ст.