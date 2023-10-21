Хомяков Никифор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомяков Никифор Михайлович

Хомяков Никифор Михайлович

avatar

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомяков Михаил Николаевич

Мать: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1890

Сын: Хомяков Спиридон Никифорович

Мать ребёнка: Хомякова Ксения Григорьева

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
21.05.1892

Сын: Хомяков Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Хомякова Ксения Григорьева

с. Соболеково, Мензелинский у., Уфимская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Ксения Григорьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close