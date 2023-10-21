Хомяков Никифор Михайлович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Хомяков Михаил Николаевич
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
11.12.1890
Сын: Хомяков Спиридон Никифорович
Мать ребёнка: Хомякова Ксения Григорьева
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
21.05.1892
Сын: Хомяков Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Хомякова Ксения Григорьева
с. Соболеково, Мензелинский у., Уфимская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно