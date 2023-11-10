Кокорева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кокорев Федор
с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кокорев Николай
Отец ребёнка: Кокорев Федор
с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1922
Сын: Кокорев Иван
Отец ребёнка: Кокорев Федор
с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кокорев Василий
Отец ребёнка: Кокорев Федор
с. Никольское, Липецкая область
Смерть
Неизвестно