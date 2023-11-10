Кокорева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кокорев Федор

с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кокорев Николай

Отец ребёнка: Кокорев Федор

с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1922

Сын: Кокорев Иван

Отец ребёнка: Кокорев Федор

с. Никольское, Липецкая область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кокорев Василий

Отец ребёнка: Кокорев Федор

с. Никольское, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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