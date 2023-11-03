Чуркина (Пудовикова) Агрипина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Пудовикова) Агрипина Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

18.11.1877

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Пудовиков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1877

Муж: Чуркин Стефан Андреев

М. 26 Ж. 20
Рождение ребёнка
07.10.1877

Дочь: Афанасия Стефанова

Отец ребёнка: Чуркин Стефан Андреев

Смерть
18.11.1877
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
21 год, горячка
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