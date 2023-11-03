Чуркина (Пудовикова) Агрипина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти18.11.1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Пудовиков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1877
М. 26 Ж. 20
Рождение ребёнка
07.10.1877
Дочь: Афанасия Стефанова
Отец ребёнка: Чуркин Стефан Андреев
Смерть
18.11.1877
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
21 год, горячка