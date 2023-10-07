Демидова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Демидов Василий

Мать: Демидова Анна

Смерть
Неизвестно
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