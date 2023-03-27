Кислов Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислов Максим Сергеевич

Кислов Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
03.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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