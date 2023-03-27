Кислов Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
03.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутская обл. Усолье-Сибирское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности