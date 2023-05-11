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Чечетка Виктория Александровна

Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

16.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1977

Отец: Чечетка Александр Яковлевич

Мать: Мащенко Татьяна Григорьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.01.1997

Дочь: Якимова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Якимов Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
19.07.2006

Сын: Якимов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Якимов Дмитрий Игоревич

Рождение ребёнка
22.07.2014

Сын: Чечетка Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Жук Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимов Дмитрий Игоревич

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