Чечетка Виктория Александровна
Место рождения
Дата рождения16.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1977
Рождение ребёнка
18.01.1997
Дочь: Якимова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Якимов Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
19.07.2006
Отец ребёнка: Якимов Дмитрий Игоревич
Рождение ребёнка
22.07.2014
Сын: Чечетка Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Жук Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно