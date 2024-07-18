(Лушникова Нескоблинова) Васса Михаилова
Место рожденияс. Чигорак, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1840
[Witnesses: Климон Григорьев Нескоблинов, Иван Васильев Шылов, Василий Федоров Старадубцев; Никита Михеев Барышников, Чигорака однадворец Иван Яковлев Негадов]
Рождение ребёнка
05.10.1846
Сын: Нескоблинов Николай
Отец ребёнка: ?