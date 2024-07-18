(Лушникова Нескоблинова) Васса Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лушникова Нескоблинова) Васса Михаилова

Место рождения

с. Чигорак, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1840

Муж: Нескоблинов Даниил Федоров

[Witnesses: Климон Григорьев Нескоблинов, Иван Васильев Шылов, Василий Федоров Старадубцев; Никита Михеев Барышников, Чигорака однадворец Иван Яковлев Негадов]
Рождение ребёнка
05.10.1846

Сын: Нескоблинов Николай

Отец ребёнка: ?

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