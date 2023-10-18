Остроумов Алексей Романович
Место рожденияВологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.
Сын: Остроумов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Остроумова Павла Ивановна
Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Смерть
Неизвестно