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Остроумов Алексей Романович

Место рождения

Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Рождение ребёнка
08.11.1911 ст.

Сын: Остроумов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Остроумова Павла Ивановна

Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Смерть
Неизвестно
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