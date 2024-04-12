Сысоева Евдокия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1955
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Евфросинья Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сысоева Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Сысоев Антон
Смерть
1955