Долгова Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Долгов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Долгов Константин
Рождение ребёнка
27.12.1953
Сын: Долгов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Долгов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Александр Константинович
Отец ребёнка: Долгов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Долгов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Константин
Смерть
?.01.1983