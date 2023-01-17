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Долгова Зоя Ивановна

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Место рождения

Белка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Долгов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Долгов Константин

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.12.1953

Сын: Долгов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Долгов Константин

Княгинино, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Александр Константинович

Отец ребёнка: Долгов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Долгов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Константин

Смерть
?.01.1983
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