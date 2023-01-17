Исенгулов Багаутдин
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти13.03.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ильясов Исянгул
Мать: Ильясова Хусниямал
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рахимкулова Магруфа
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Искакова Гафия
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ишмухаметов Асхабьямал
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сахиба
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аллабердин Дине
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
17.03.1851
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллабердин Диляфруз
Мать ребёнка: Исенгулов Гульзямал
Смерть
13.03.1852