Мудрова Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудрова Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971

Отец: Нагорнов Геннадий Антонович

Мать: Завъялова Лариса Ильинична

Рождение ребёнка
24.04.1984

Сын: Мудров Станислав

Отец ребёнка: Неизвестна Неизвестна

Рождение ребёнка
11.04.2002

Дочь: Мудрова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Мудров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Мудров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестна Неизвестна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудров Владимир

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