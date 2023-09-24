Мудрова Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1971
Рождение ребёнка
24.04.1984
Сын: Мудров Станислав
Отец ребёнка: Неизвестна Неизвестна
Рождение ребёнка
11.04.2002
Дочь: Мудрова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Мудров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Мудров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мудров Владимир