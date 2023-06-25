Чеботарёв Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеботарёв Сергей

Мать: Чеботарёва Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
21.12.1977

Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Чеботарёва Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеботарёв Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Чеботарёва Любовь Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеботарёва Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Чеботарёва Любовь Ильинична

Смерть
Неизвестно
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