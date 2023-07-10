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Назаров Степан Иванович
Назаров Степан Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Пол
Мужской
Отец
Назаров Иван Арефиевич
1821 г.р.
Мать
Назарова Ирина Степановна
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Назаров Иван Арефиевич
Мать:
Назарова Ирина Степановна
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