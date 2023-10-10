Джелали (Трандафилова) Ксения Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джелали (Трандафилова) Ксения Харлампиевна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1899

Сын: Джелали Георгий Митрофанович

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Бракосочетание
1899

Муж: Джелали Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Панаиотова Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
18.01.1903

Дочь: Хара Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
18.02.1905

Сын: Джелали Константин Митрофанович

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Супенко Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Полупанова Ольга Митрофановна

Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович

Смерть
1921
Похороны
Неизвестно
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