Джелали (Трандафилова) Ксения Харлампиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1899
Сын: Джелали Георгий Митрофанович
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Панаиотова Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
18.01.1903
Дочь: Хара Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
18.02.1905
Сын: Джелали Константин Митрофанович
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Супенко Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Полупанова Ольга Митрофановна
Отец ребёнка: Джелали Митрофан Константинович
Смерть
1921
Похороны
Неизвестно