Крисальная (Зайченко) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 16.10.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрисальная (Зайченко) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Крисальная (Зайченко) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1968

Отец: Зайченко ИВАН

Мать: Зайченко-Новокшонова (Пушкарева) Ираида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
13.10.1991

Сын: Крисальный АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
24.06.1992

Дочь: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.