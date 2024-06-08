Крисальная (Зайченко) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1991
Сын: Крисальный АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
24.06.1992
Дочь: Колесникова (Крисальная) ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Крисальный ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ